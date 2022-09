Jo Squillo: Martino Midali festeggia i 40 anni in passerella a Milano

“Celebriamo il 40° anniversario del brand e la sua attitudine contemporanea e creativa che oggi più che mai rappresenta la declinazione dinamica dello spirito di individualità, ricerca e innovazione. Ho sempre desiderato che emergesse la mia creatività e che fosse quest’ultima a trasformare le donne, a vestirle secondo la loro personalità. La mia è sempre stata una moda libera e oggi ho un’orgogliosa consapevolezza: quella di aver dato vita ad una moda democratica, inclusiva, che ha raccontato tanto e continua a farlo”, commenta lo stilista.

Per questo evento unico – con cui dà il via alle celebrazioni per i suoi 40 anni di carriera – Midali ha infatti ideato 12 look, che ripercorrono il suo viaggio personale e visivo nel mondo della moda femminile. La sfilata è dedicata anche alla lotta alla violenza sulle donne: ‘L’amore non fa male’ è il messaggio della T-shirt in edizione limitata creata in collaborazione con la textile designer Debora Delli, per ribadire la necessità quanto mai urgente di un mondo libero dalla violenza e dalla discriminazione di genere.



Il jersey, da sempre fedele alleato di tutte le forme di femminilità, per le sue caratteristiche duttili, e caposaldo del brand, è ovviamente tra i grandi protagonisti di questa collezione speciale, così come il pattern a righe, altra firma imprescindibile dello stile Midali. Insieme, da sempre, contribuiscono alla vestibilità di abiti pensati per esaltare tutti i corpi femminili, un concetto che da sempre accompagna il lavoro del designer, uno dei primi in assoluto a concepire una moda pensata davvero per le donne.



“Equilibrio, vestire più l’anima che il corpo, creare uno stile dove la donna si possa sentire libera, esprimendo la propria personalità: lo stile quando nasce, nasce perché si vuole una donna libera, non il creare una moda” dichiara Martino Midali.



Nel corso dell’anno, saranno poi diversi eventi, collaborazioni speciali e collezioni in esclusiva, a celebrare l’anniversario, sempre sotto il segno dell’amore per Milano e per le donne.