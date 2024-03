Jo Squillo: Luisa Spagnoli, la collezione Fall/Winter 2024-25

Colori precisi, scelti per essere remixati creando nuovi, perfetti total look: nero o bianco, blu oceano o verde militare. E poi rosso carminio, rosa baby, peonia, giallo olio, caramello e un beige venato da tocchi dorati.

Una femminilità viaggiatrice, che in questa collezione declina ogni sfumatura di magia marina fra cappe e cappotti con colli staccabili in eco-pelliccia, abiti in maglia, long dress principeschi, un universo di giacche dal taglio impeccabile.

Seguendo la linea del corpo, giochi di texture alternano lucentezza e opacità fra maglieria, velluti e paillettes, lurex e pelle stampa pitone. Lucenti bottoni in metallo dorato evocano dettagli di capi nautici e marinière.

In passerella, giacche e cappotti delineano una pacata, essenziale sensualità: quella di Anouk Aimée, protagonista a Deauville di Un homme et une femme, diretto da Claude Lelouch nel 1966. Un mondo di lunghi cappotti quasi militari, sahariane e giacche dal taglio maschile, tailleur in velluto rosa o giallo olio. Giubbotti over con ampi revers e bordi arricciati si abbinano con pantaloni a trombetta, minigonne o longuette con spacchi infiniti.

L’immancabile savoir-faire Luisa Spagnoli nella maglieria spicca in modelli crop con maniche risvoltate e aperture sulla schiena, portati con culottes decorate da bottoni o aderenti pencil skirt a coste. Mentre giacche in maglia doppio petto si alternano a cardigan dove torna ricamato il nuovo logo della maison, interpretati con camice candide in seta e piccole polo in maglia aderente.

Un expertise che brilla nel volume di ampi giacconi furry morbidissimi, realizzati con i tanti colori di una soffice maglia punto pelliccia. Proseguendo sui passi di una disinvolta raffinatezza fra tailleur in pizzo di lana, abiti in più strutturata maglia a collo alto e, per la sera, un principesco long dress rosa baby in mohair.

Fu in un party anni ’50 che, a Deauville, il diplomatico e pilota Porfirio Rubirosa incontrò la bellissima ereditiera americana Barbara Hutton: un’atmosfera glamorous che ispira abiti e pantaloni in paillettes dégradé, nei toni del bianco o rosso rubino. Caldi filati in micro-paillettes dorate modellano così maxi pellicce con minigonna abbinata, abiti aderentissimi e lunghi cardigan doppiopetto. Sul red carpet, brillano lunghi abiti in velluto dallo scollo architettonico, con spalle scoperte o scollo a cappuccio nei toni marrone, nero o bordeaux.

E per una festa con le celeberrime star che, dal 1975, animano Deauville durante il Festival del Cinema Americano, perfetta l’originalità di completi e abiti in pelle stampa pitone, alternata ai motivi rettili che tornano stampati su maglie e persino piumini. Outfit da personalizzare con un mondo di cuffie e calzettoni in maglia, nelle cromie cult di collezione.

Nelle borse, clutch in pelle nera o marrone intrecciate a mano, lavorate da laboratori locali, racchiudono l’artigianalità del territorio; lavorazione ripresa anche su cinturine intrecciate in pelle marrone, rosso e verde militare.

Perfette in ogni occasione le scarpe dalla linea baby con cinturino, dove una suola piatta si alterna a un più scultoreo kitten heel: in pelle nera o camoscio nero, verde militare, bruno o carminio. Lasciando spazio ai nuovi rain boots in materiale plastico nero o rosa, con suola a contrasto e logo décor.