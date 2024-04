Jo Squillo: Lorenzo Vitturi x Harmont & Blaine, le "Stripestories" tra arte, moda e design 

Quattro opere site-specific, re-immaginate come un percorso ad alto impatto tattile e visivo che spazia dalle vetrine agli interni.

In esposizione presso la boutique milanese del marchio del Bassotto, in Corso Matteotti, le opere tridimensionali che amplificano i colori e i pattern iconici delle collezioni Harmont & Blaine.

Tra gli artwork: la "Quadriga", creata con tessuti e materiali di riciclo lavorati in alto rilievo e uniti in un originale puzzle policromatico, la "Cosmoriga", una sospensione multimaterica di corde e di spessori differenti, foderate con stoffe di archivio e intrecciate in volumi sinuosi e sgargianti, e ancora la "Pressriga", un'opera su piedistallo generata dalla stratificazione e dalla pressatura delle camicie di recupero, infine la "Volariga", una configurazione cilindrica, anch'essa sospesa dal soffitto, caratterizzata da tonalità vivaci, grafiche a righe e intersezioni dinamiche.