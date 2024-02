Jo Squillo: Le Silla, la collezione Fall/Winter 2024-25

L’attenzione si sposta su pezzi unici e versatili che possano funzionare dal giorno alla notte. In questo emergono fondamentali le decolleté a punta, assolutamente trasversali ed eterne. L'ampio spettro cromatico spazia tra il cross seasonal nero che conferisce longevità ai prodotti, il vibrante blu “midnight”, fino al grigio “peltro”. In particolare le tonalità marrone "fondente", rosso "cherry" e tortora sfumato "sesame" alludono al mondo culinario: la Fall-Winter 24-25 viene, infatti, illustrata partendo dalla rappresentazione dei colori, passando per il gusto ed arrivando allo sguardo sulla collezione, in un percorso che unisce sensazioni gustative e visive in un'esperienza multisensoriale unica. Tale contaminazione tra fashion e food nell’evento della presentazione, si concretizza con la partecipazione dello Chef e Maître chocolatier Ernst Knam. Il pellame specchiato “mera” nella nuance peltro domina sulla collezione, valorizzando modelli, tacchi e strutture. Il nuovo pellame “grunge” aggiunge profondità e dimensione al design, creando un contrasto affascinante tra l'aspetto raffinato e quello corroso dell’ambiente urbano. Torna il mood animalier con una stampa leopard, declinato nei vari modelli, dalla slingback allo stivale. Ardita la linea Courtney, resa unica da fibbie e vistosi listini con occhielli. Predominano il cuissard e lo stivaletto, sorretti da un tacco stiletto di 12 cm e arricchiti lateralmente da fibbie. Disponibili, oltre che in pregiata pelle nera, in grunge marrone “ebano”, capace di aggiungere agli articoli essenziali un tocco ribelle e innovatore. Completano la linea le slingback e i sandali metallizzati grigio “peltro”. Le Silla rivela la nuova iterazione del modello Colette, pezzo d’archivio rivisitato in chiave contemporanea. Connotato da un audace scollo profondo frontale con allacciatura a stringhe, ricorda un sensualissimo corsetto in stile Moulin Rouge. Con un nuovo design sopra al ginocchio, conferisce alla calzatura presenza scenica, offrendo un equilibrio perfetto tra stile sofisticato e personalità distintiva. Già presentato in pelle nera di alta qualità, il modello viene ampliato con le versioni in pellame grunge “ebano” e “peltro”. Rivisitazione di un pezzo d’archivio, il modello Cage viene proposto su un ardito tacco chiodo affilato di 12 o 10 cm per stivali, décolleté e slingback in vernice nera o nei laminati oro e “peltro”. Presenta un design a gabbia enfatizzato dal taglio vivo. La linea Gilda, caratterizzata da una rete tempestata di cristalli, torna in varie forme, dalla slingback al mule, dallo stivaletto al cuissard, con altezze che variano dai 12 ai 8 cm, fino ad arrivare al flat della ballerina, confermandosi la linea più preziosa del brand e un vero e proprio must-have. Spiccano tra i pezzi iconici la décolleté Eva tacco 12 cm, eterno pilastro del brand, insieme a stivali al ginocchio e cuissard della stessa linea. Con l’aggiunta del sensuale scollo sinuoso Eva diventa l’iconica Ivy, così come con l’aggiunta di un plateau di 2 cm si trasforma nella vertiginosa Uma. Una raffinata decorazione originale a forma di petalo sul retro dell’iconica décolleté dà vita alla Petalo, dalle delicate finiture. Il fil rouge delle stringhe continua su décolleté e mule Morgana. Disponibili in vernice e stampa cocco, si presentano con stile irriverente, scollo profondo, silhouette affusolata e tacco stiletto. Questo modello porta con sé il mondo dei cinturini e fibbiette raffinate. Per la nuova stagione sono stati aggiunti i modelli slingback e ballerina. Variazione del tema sono le Mary Jane che offrono un fascino facile da indossare, con un tacco largo di 5 cm. Infine, il modello Clivage, caratterizzato da uno scollo alto e profondissimo, presenta ora un nuovo taglio accollato e seducente, con fibbia ricoperta da cristalli. Le innovative slingback e le tomaie più accollate modernizzano il look con un'eleganza contemporanea e raffinata.