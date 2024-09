Jo Squillo: la terza edizione di “Run for inclusion”

RUN FOR INCLUSION è una piattaforma di contenuto per sensibilizzare sulle tematiche di diversity & inclusion e contribuire allo sviluppo di un mondo equo in cui contrastare tutte le forme di disuguaglianza. Un evento ideato, progettato e gestito in modo sostenibile secondo gli standard ISO 20121, certificazione conseguita da Uniting Group nel 2021, a conferma dell’attenzione del Gruppo alle tematiche ambientali.