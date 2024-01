Jo Squillo: Iceberg, la collezione Uomo e Donna Autunno/Inverno 24-25

Energia e chiarezza sono al centro della collezione main ICEBERG per la stagione A/I 24/25, con creazioni raffinate che condensano le idee più recenti viste in passerella. I dettagli in stile bondage donano un tocco grintoso, i materiali si uniscono in un mix & match, le creazioni superano il concetto di genere, le silhouette sono nette e desiderabili.

I dettagli in stile bondage arrivano dritti dalle sfilate ICEBERG, come le cinghie che avvolgono uno scamiciato lungo in ecopelle nera, o il kilt chiuso con una cinghia da cui si originano le plissettature. Ci sono kilt anche per gli uomini, nonché una rilettura maschile dello scamiciato, chiuso da una fibbia con logo ICEBERG nero su nero.

Qui la pelle di serpente – tema chiave della passerella – diventa tono su tono, intrecciandosi a uno jacquard di viscosa fluida per dare vita a camicie fluenti con taglio ampio, da indossare a contrasto con morbide gonne in maglia. In realtà i colori dell’intera collezione sono concepiti come tonalità singole che, una volta abbinate, creano le nuance pelle di serpente.

I giubbotti in stile biker sono più morbidi, con doppia lana in tonalità di grigio a contrasto sottoposta a bonding e lasciata a taglio vivo. La stessa procedura di bonding con taglio vivo viene utilizzata per capi basic quotidiani, come jeans in jersey combinato con lana a taglio vivo o un kilt in jersey combinato con lana, dove il jersey grigio a contrasto rimane visibile in corrispondenza delle cuciture. Le giacche in eco-shearling, invece, presentano maniche in lana, mixando i materiali in puro stile ICEBERG.

Sono tutte creazioni superlative, come i lunghi trench in ecopelle nei toni dei sacchetti di carta, l’impeccabile montgomery o i parka extralunghi. Ma non mancano le proposte che uniscono eleganza e comodità, come l’abito da giorno lungo in ecopelle nera o, per l’uomo, un completo doppiopetto adatto anche al tempo libero, realizzato con un materiale elasticizzato che asseconda i movimenti del corpo.