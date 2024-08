Jo Squillo: Gucci, la nuova campagna Eyewear Fall/Winter 2024-25

Realizzata dal fotografo Mario Sorrenti, la campagna racchiude immagini e video che celebrano l’individualità e rendono omaggio all'autenticità nella sua forma più pura.

I volti noti di Abbey Lee, George Barnett, Liya Kebede e He Cong appaiono in una serie di scatti e filmati accattivanti, nei quali ciascuno di loro racconta la propria storia unica attraverso lo stile degli occhiali indossati.

I modelli sfoggiano una varietà di montature impreziosite dall'iconica Doppia G intrecciata in metallo dorato sulle aste, in versione cut-out. In uno scatto, Abbey Lee è ritratta con occhiali da sole dalla forma stretta. In altre immagini, lei e Liya Kebede indossano con elegante naturalezza occhiali da vista dalla forma a mandorla, moderni e raffinati. He Cong, invece, è ritratta con occhiali da sole squadrati oversize e una montatura da vista cat-eye, mentre George Barnett indossa un modello da sole in acetato spesso e una montatura da vista, entrambi caratterizzati da un’esclusiva costruzione a doppio strato e dal logo Gucci in lettere sulle aste.

In un’armoniosa fusione di eleganza senza tempo e fascino contemporaneo, la campagna Gucci Eyewear Autunno/Inverno 2024-2025 prende vita grazie alla visione originale dei suoi protagonisti, esaltando la libertà di interpretazione e l’unicità di ogni montatura.