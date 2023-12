Jo Squillo: Giorgio Armani, presenta per la prima volta a St.Moritz la collezione Giorgio Armani Privé Haute Joaillerie

Giorgio Armani Neve ha inaugurato a St. Moritz la stagione autunno/inverno con un evento che si è svolto presso l’Hotel Palace alla presenza di Giorgio Armani. Per l’occasione, nella suggestiva cornice della nota località svizzera, è stata presentata in anteprima la nuova collezione Giorgio Armani Privé Haute Joaillerie.

A seguire, un black velvet ball che si è aperto con la band Superfly ed è proseguito con la performance dell’artista Jack Savoretti, che si è esibito anche in un brano in duetto, a sorpresa, con Gianna Nannini.

I gioielli Giorgio Armani Privé, creazioni esclusive come i capi di Alta Moda, saranno presentati dall’11 al 27 dicembre nella boutique Giorgio Armani di Zurigo, dal 27 dicembre all’8 gennaio 2024 nella boutique Giorgio Armani di St. Moritz, per giungere poi a Parigi dal 18 al 30 gennaio, in occasione della settimana dell’Haute Couture. A partire da fine gennaio, infine, la collezione sarà a Milano.

Giorgio Armani Neve proseguirà il suo viaggio nel mondo all’interno di spazi dal concept reinventato che caratterizzeranno le vetrine di alcune delle principali boutique Giorgio Armani nel mondo - Milano, Parigi, Londra, Monaco, St. Moritz, Tokyo, Shanghai, Beijing CCP, Shenzhen, Chengdu, Nanjing, New York. Per far vivere ai clienti un’esperienza immersiva nel mondo Giorgio Armani, i rinomati ristoranti

ad alta quota Alpina Hutte a St. Moritz (fino al 1° aprile 2024) l’Ideal 1850 a Megève (dal 22 dicembre al 24 marzo) presenteranno un set-up dedicato con tavolini, sedie e art de la table personalizzati. Il personale, che indosserà uniformi appositamente create, servirà cocktail, cioccolatini Armani/Dolci, e DJ set serali per tutta la stagione.

Per l’occasione, il Gruppo rinnova la partnership con One Ocean Foundation, realtà non profit italiana operante a livello internazionale per la tutela dell’ambiente marino, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’interconnessione tra gli ecosistemi montani e marini. Lo scioglimento dei ghiacciai, accentuato dai cambiamenti climatici, porta con sé anche il rischio del rilascio di inquinanti organici persistenti accumulati nel ghiaccio, minacciando la salute degli oceani e dell’uomo. Il Gruppo Armani supporta attivamente iniziative educative e progetti di ricerca di OOF per affrontare queste sfide ambientali.