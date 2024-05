Jo Squillo: Giorgio Armani Mare, la collezione Spring/Summer 2024

Giorgio Armani riparte con un viaggio per far scoprire la collezione Giorgio Armani Mare nelle località estive più iconiche del mondo.

Un' esperienza immersiva in set up caratterizzati da fantasie stilizzate di palme tropicali nelle sfumature tenui del turchese, con dettagli nei colori caldi del legno e dell'oro chiaro, arredi e manichini dalle texture estive a intreccio.

La presenza di elementi lucidi personalizzati - biliardino, tavolo da ping-pong e carretto gelato Armani/Dolci - rievoca l'atmosfera della tipica estate italiana. Il tour partirà da Trani, presso la boutique Nugnes, per poi toccare Porto Cervo - in concomitanza con la terza edizione della Giorgio Armani Superyacht Regatta dal 4 all'8 giugno - e continuare con Tokyo, Sylt e, negli Stati Uniti, a Malibù. Giorgio Armani Mare sarà inoltre presente nei resort di Puerto Banus, St. Tropez, Cannes, Sanya, Forte dei Marmi (che aprirà per la prima volta in Via Carducci 16), e in selezionate boutique Giorgio Armani nel mondo.

Giorgio Armani Mare è una proposta raffinata, completa di accessori, che rispecchia i principi di naturale eleganza e ricercatezza alla base dell'estetica Armani, realizzata questa stagione in una scelta di materiali impalpabili come lini, cotoni garzati e cupro stampato, in una gamma di toni naturali e blu profondi.

Per il secondo anno consecutivo Giorgio Armani sostiene "One Ocean Foundation", la realyà no-profit dedicata alla tutela degli ecosistemi marini e alla promozione di un'economia blu sostenibile. Il contributo è destinato a supportare il progetto globale di protezione e ripristino del capitale naturale blu con particolare attenzione alla Posidonia oceanica, una pianta che svolge un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino, nota anche come "polmone" del Mar Mediterraneo.