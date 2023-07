Jo Squillo: Giorgio Armani, la collezione Fall/Winter 23-24

L’atmosfera è quella di un salotto, luogo di scambio e di convivialità e il guardaroba che accompagna questa idea di soave domesticità è fluido, prezioso.

Le forme seguono il corpo e il movimento: abiti setosi come pigiami, scialli avvolgenti, pantaloni morbidi, pullover, giacche allungate e lunghi abiti, in una palette cosmetica di terra, bronzo, cipria con tocchi di mandarino esaltati dall’abbondanza di nero kajal. Ricorre il motivo di un fiore stilizzato, sintesi di grazia, delicatezza e discrezione. Il racconto in interni è accompagnato dalle sottili modulazioni di lucido e opaco che dagli abiti passano agli accessori, anch’essi morbidissimi, inclusa la nuova versione de La Prima. Frange di perline danzano sui baschi, quasi a disegnare luminose acconciature, conferendo allure e mistero. Una visione avvolgente e personale che suggerisce l’intimità come antidoto ad un momento di eccessi teatrali.