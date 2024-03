Jo Squillo: Giorgio Armani, la collezione Fall/Winter 2024-25

Fiori che sbocciano anche nel pieno dell’inverno, annunciando bellezza e ricrescita, si posano sugli abiti di questa collezione, ne sottolineano le forme aeree e fluide, il senso di un’eleganza armonica che è poi l’essenza del lavoro di Giorgio Armani.

La palette è una gamma di blu notturni, di neri intensi, di verdi scuri che appaiono però sempre luminosi, tattili: per il bagliore dei velluti, del raso e delle sete tecniche, per l’intensità del bouclé in morbida lana e dei ricami. I fiori punteggiano, aggiungono ulteriore luce, colorano, accompagnati da libellule ricamate, anch’esse simbolo di speranza. La silhouette verticale e leggera è composta da giacche con maniche svasate, lunghi cappotti, pantaloni liquidi. Di sera gli abiti lunghi e preziosi disegnano una figura slanciata e poetica. La visione è impalpabile e vibrante: una donna che sboccia nel freddo, con ai piedi sneaker o stivali bassi, sempre lieve e presente.

