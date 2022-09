Jo Squillo: Genny, la collezione Primavera/Estate 23

Fil rouge della collezione è l’elemento corsetto, interpretato per il giorno con tessuti impalpabili su top, jumpsuit e abiti cut-out e declinato in versione ultrafemminile e audace per la sera, in vestiti lunghi definiti da lace ups impreziositi da borchie cristallo che brillano come le luci di Downtown LA.

L’attitudine rilassata della West Coast si riflette in outfit destrutturati, come il pantalone cargo abbinato a camicie col cappuccio da indossare sopra bra e bustier aperti sui fianchi.

Un’atmosfera estiva evocata da tessuti jacquard sfrangiati, nelle giacche dall’inedito effetto spugna; lo scintillio dell’oceano riecheggia in abiti e tute di paillettes leggerissime, dalle trasparenze acquatiche, e negli abiti in jersey di seta dai bagliori metallici, che avvolgono dolcemente il corpo valorizzandone le forme. La maglieria è lavorata con una sofisticata trama 3D che dà vita a una lamina lucente dai colori sfumati. Sotto il sole della California luccicano anche gli accessori: borse, zeppe, sandali e bijoux con dettagli orchidea, fiore simbolo della maison.

Un viaggio inatteso in una città che seduce e stupisce. Come la donna Genny.