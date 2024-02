Jo Squillo: Genny, la collezione Fall/Winter 2024-25

Il bianco, all’apparenza incolore, si sfuma nei toni del giada e del cipria ed incontra la passione del rosso per dare vita al colore emblema della collezione: il rosa intenso che racchiude forza e delicatezza e il vinaccia che evoca la notte.

Le stampe sono ispirate alle tartarughe marine.

La delicatezza dello chiffon e dell’organza, proposta in top e bluse leggere, incontra il pieno potenziale delle forme nei meravigliosi cappotti Cocoon dalle maniche abbondanti che avvolgono la figura conferendole calore, protezione e sensualità. Le maglie, lavorate con lana intrecciata, creano un effetto pelliccia.

Si contrappongono le mini-paillettes degli abiti da sera ed i ricami cangianti con borchie e cristalli che enfatizzano le scollature.

Pantaloni dai volumi ampi, maglie in jersey effetto nude abbinate a giacche con drappo per accentuare il punto vita.

Stivali effetto calza, décolleté in stile Mary Jane e sandali gioiello definiscono questa onirica silhouette.

L’iconica Fortune bag, proposta in versione puffy, e borse gioiello con motivo strass da indossare la sera.

Con questa collezione Sara Cavazza Facchini celebra la donna e i suoi mille volti, la femminilità variegata: delicata e romantica, forte e ambiziosa, sognatrice e tenace che, grazie alla meraviglia, al silenzio e alla poesia della natura, ritrova il suo equilibrio interiore.