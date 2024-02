Jo Squillo: Fiorucci, la collezione Fall/Winter 2024-25

Dettagli versatili e trasversali, arricchiscono i tessuti dei capi maschili e femminili, spaziando dal denim alla lycra, rinnovandone l’identità. Così il denim diventa un imprescindibile diurno, mentre la lycra si trasforma, adattandosi all'eleganza delle ore notturne. Ricami, raffinati e complessi, impreziosiscono abiti formali e abiti in organza. L'intimo, reinterpretato con un tocco ludico, si integra e stratifica l’outfit. La felpa classica, nella nuova versione, indossata con reggicalze a vista, diventa audace statement che apre a nuove prospettive espressive e una classica camicia botton-down sorprende per i suoi bottoni lecca-lecca, simbolo dell’irriverente creatività e dell’unicità del brand. Gli accessori si fanno portavoce dello "sugar coating" attraverso simboli, colori e volumi che raccontano storie di intrepida fantasia, come gli orecchini a forma di rossetto o a forma di lecca-lecca. La maglieria, con i suoi filati preziosi e naturali, sorprende per i volumi inaspettati e per le combinazioni di materiali non convenzionali, ridefinendo gli equilibri estetici. La borsa “Mella" questa stagione con dimensioni e materiali inediti, includendo una versione interamente ricoperta di strass, è sempre più elemento distintivo della nuova visione creativa di Fiorucci. “L'utopia” creativa di Francesca Murri si manifesta nel concept di "puffy piping", che parte dalle innovazioni delle "fluff flops" e si estende a maglieria, cappotti e tute, delineando una visione coesa e aggiornata. Stampe e artwork d’archivio rilette in chiave contemporanea, sono un link di freschezza che unisce passato e tensione al futuro.