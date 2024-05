Jo Squillo: Ferragamo, la collezione Women's Summer 2024

Rafia, canvas e denim per scarpe e borse versatili e perfette per l’estate.

Un elemento che caratterizza questa collezione è il logo "Venna": legato all’heritage di Ferragamo, questo logo fu disegnato nel 1930 dall’artista futurista Lucio Venna e viene oggi riproposto in una serie di borse e scarpe dal look rilassato e informale.

Il logo è presente su una magnifica tote bag protagonista della campagna Pre-Fall 2024: spaziosa e leggera allo stesso tempo, è un accessorio versatile e funzionale. Disponibile in tre misure e in tre varianti colore: rafia miele con logo nero, rafia naturale con logo azzurro, canvas denim con logo in rafia naturale.

Da abbinare alle tote bag, è stata realizzata una serie di sandali aperti piatti o kitten-heel in rafia o denim con il logo Venna sulla tomaia. Anche l’iconica borsa Hug in due dimensioni è presentata in rafia intrecciata dalla lavorazione artigianale: nera o azzurra con manici in pelle tone-on-tone e rafia naturale con manici neri a contrasto.

Il patchwork, un tratto iconico di Ferragamo, viene introdotto in questa collezione attraverso una grande tote in rafia e doppio manico in pelle che combina i colori della stagione: lavanda, mascarpone, ash gray, con manici e bordi in pelle midnight blue.

La rafia si adatta perfettamente anche alle forme sinuose e al gioco di densità tra il corpo e i dettagli cut-out di una maxi-bucket: intrecciata completamente a mano, richiede oltre 15 ore di lavorazione.

Una versione scenografica e glamour è in rafia intrecciata con frange laterali che creano un movimento estremamente sensuale e giocoso. Infine, un sandalo slide elegante con due fasce sulla tomaia ed ornamenti Gancini, in vitello o pelle stampata coccodrillo nei colori di stagione, completa l’offerta estiva.