Jo Squillo: Ferragamo, la collezione Spring/Summer 2025

Nella Firenze di metà secolo, un uomo con gesto delicato aiuta una donna di colore ad indossare le scarpe; la sessualità liberata di un'icona radicale. Scatti realizzati nel tempo e ora distillati nella loro essenza. La libertà espressa attraverso il guardaroba.

"Ho sempre incorporato diverse epoche storiche nel mio lavoro – epoche in cui posso riconoscere me stesso e il mio Heritage” dichiara Davis. "Ho cercato delle somiglianze con Ferragamo, e la bellezza di questo marchio è che ci sono così tante storie diverse con cui ci si può relazionare. Ogni scarpa ha un suo significato. Ogni scarpa ha una storia”.

Il vocabolario visivo di Ferragamo unisce lo spirito ballettistico di diversi decenni. I costumi da danza ispirano i capi in cashmere e cotone seconda pelle, stratificati, attorcigliati e annodati, mentre la libertà di movimento si materializza attraverso silhouette amplificate come gli opera coat e gli abiti parachute in nylon di seta, suede e organza. Il guardaroba degli anni '80 di Nureyev informa le tute tecniche e i tagli sartoriali over. Il glamour di Dunham di metà secolo si materializza attraverso ricami di paillettes modernizzati attraverso una finitura in resina.

La collezione è anche infusa con l'energia dei Caraibi: dal denim sfrangiato e stone washed alle forme organiche e ai mocassini in gomma. Le finiture naturali si contrappongono alla purezza della collezione; linee asimmetriche fondono romanticismo e audacia.

Le espressioni dei codici di Ferragamo sono discrete e onnipresenti: la pelle artigianale, al cuore della Maison, si presenta con Gancini intrecciati in modo elaborato, mentre il monogramma è interpretato in una linea sostenibile di denim jacquard stone washed e borse a tracolla con motivi traforati.