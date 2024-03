04 marzo 2024 12:00

Jo Squillo: Ferragamo, la collezione Fall/Winter 2024-25

Per l'Autunno-Inverno 2024, Maximilian Davis esplora gli anni ’20 attraverso la sua visione distintiva, distillando lo spirito di quel tempo nell’essenza delle sue identità liberate. Orli corti e tessuti fluidi, vita scesa e tagli rilassati: i codici visivi di un'epoca di forte emancipazione sono condensati e raffinati in una collezione che incarna l’espressione del sé degli anni ‘20. “Negli anni ‘20 gli abiti rappresentavano un modo per celebrare la libertà”, spiega Davis. “Quell’ espressione di libertà oggi risuona in me, nel mio heritage e in Ferragamo" - Maximilian Davis.