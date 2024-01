Jo Squillo, Etro presenta il servizio made to order nell'esclusiva boutique di Milano

Con il servizio Made to Order, disponibile solo su appuntamento, il cliente potrà scegliere tra diverse silhouette intervenendo personalmente nella definizione e customizzazione del proprio capo sia in termini di vestibilità che personalizzandone i dettagli, dall’eleganza classica al casual contemporaneo.

Completi, giacche, gilet e pantaloni potranno essere personalizzati consentendo al cliente di adattare il fit, di modificare i dettagli e di scegliere tra i diversi materiali e personalizzazioni presenti in collezione.

Il servizio di sartoria, già attivo da diverse stagioni in mercati di rilievo come l’Italia, l’America e il Giappone, parte dalla presentazione dei modelli predefiniti in tre vestibilità principali - slim, regular e comfort.

Il cliente potrà scegliere e abbinare gli elementi distintivi del capo attraverso una varietà di 80 tessuti, 45 fodere, 34 sotto colli in cravatteria, 9 sotto collo in melton e 28 proposte diverse di bottoni.

Oltre ai tessuti Etro, la collezione include un’ampia gamma di stoffe fornite da partner di eccellenza della Maison come Dormeuil, PIACENZA 1733, Holland & Sherry e Drago Lanificio in Biella.