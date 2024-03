Jo Squillo: Etro, nomina Ren Jialun global brand ambassador

Etro sceglie l'attore cinese Ren Jialun come nuovo global brand ambassador.

Ren Jialun, entrato a far parte della famiglia Etro nel 2022, ha da sempre condiviso i valori della maison basati sull’ heritage e sullo stretto legame con l’artigianalità esprimendo la sua personale interpretazione del marchio.

Ren Jialun, celebre attore cinese, è conosciuto per la sua estetica e per la sua dedizione per la moda incarnando perfettamente l’essenza del marchio Etro.