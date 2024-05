Jo Squillo: Etro, la Capsule Summer 2024

L’estro creativo di Etro si riflette nelle personalizzazioni e nelle decorazioni: le stampe art-nouveau, i motivi floreali, i disegni paisley e le intessiture fil coupé convivono e talvolta si mimetizzano con le righe camiceria tipicamente Etro.

Le lavorazioni jacquard compongono un vivace caleidoscopio di colori solari e vibranti, riflesso anche nella proposta beachwear inclusiva di caftani, chemisier, pareo e costumi - bikini o interi - accessoriati con foulard, Shelley e bucket-hat coordinati.

Per l’estate i look donna sono freschi e leggeri, in tessuti sartoriali e cotonieri come il twill di seta, le garze sottili, la gabardine e il popeline, impreziositi da lavorazioni jacquard e ricami sangallo.

Le silhouette sono fluide e versatili, dai completi essenziali con i blazer su short e pantaloni, agli abiti speciali con dettagli di ruche, balze e maniche balloon.

L’uomo Etro, invece, sceglie le camicie da indossare sui bermuda e sui costumi da bagno nelle sfumature dell’azzurro acqua e nelle versioni multicolor dai toni accesi.

Il guardaroba Etro Summer è completato da borse, piccoli accessori e calzature, con una proposta che spazia dai modelli flat ai sandali con plateau e alle espadrillas in canvas.

La "Vela" e la "Saturno" abbracciano la freschezza dell’estate alternando le lavorazioni in raffia alle versioni con ricami di gigli in fiore, affiancate dalle "Love Trotter" in denim jacquard, dalle morbide trapuntature dei modelli "Bond" e dalle silhouette capienti della Shopper Essential.

La nuova capsule Etro Summer sarà disponibile dal 15 maggio presso le boutique Etro, su etro.com e in selezionati retailer nel mondo.