Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione Primavera-Estate 2025

Le giacche hanno le spalle scese e abbottonature basse; i blouson con l'elastico in vita sono leggeri come le camicie, sostituite a volte dai gilet; le casacche di lino malfile si muovono come brezza sul busto. I blazer dal doppio collo, oppure dai volumi aumentati fino a diventare soprabito, sono riletture libere dei classici.