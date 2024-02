29 febbraio 2024 11:00

Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione Fall/Winter 2024-25

Catturare una sensazione cromatica per tradurla in forme, in movimenti delle superfici, in uno scintillare di bagliori: nasce così questa collezione Emporio Armani: un nomaggio a un cielo notturno luminoso, trapunto di stelle, governato da una luna splendente.