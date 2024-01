Jo Squillo: Emporio Armani, la collezione Autunno/Inverno 24-25

L’avventura, in uno scenario aperto, è uno dei temi che definisce nel profondo lo spirito di Emporio Armani, insieme all’assoluta apertura di vedute.

Il mare in inverno, freddo e impetuoso. Un oceano che congiunge continenti. Navi che lo solcano, lasciando porti e cantieri, e i caratteri che le popolano: marinai, mozzi, macchinisti, ufficiali.

Aleggia un senso di eleganza portuale: lunghi cappotti, giacche abbreviate, pantaloni dai volumi generosi, pastrani da traversata.

Le casacche da marinaio, anche di pelle, e i cappelli a bustina sono omaggio a un codice dal fascino duraturo.

I gilet e le pettorine si indossano sopra le giacche e i peacoat, per aumentare le funzioni.

Le camicie sono sostituite da top realizzati negli stessi tessuti di blazer e pantaloni: una nuova uniforme, monocroma e decisa. Salopette e camicie oversize gommate occhieggiano al lavoro di bordo, mentre le lane battute si mescolano al denim, usato però per cappotti, giacche e pantaloni dalle forme sartoriali.

Motivi tweed, gessature, floccature percorrono le superfici, sempre in un unico colore. Anche i ricami metallici su giacche, camicie e cappotti hanno un sapore avventuroso invece che decorativo e sembrano incrostazioni simili a quelle che il mare aperto lascia sulle chiglie delle navi.

La palette è una mischia atlantica di blu navy, grigio acciaio, bianco ghiaccio e nero notte.

Nel segno del superamento dei confini - anche nella distinzione tra maschile e femminile - la proposta è completata da una selezione di capi per lei, riadattati e riproporzionati con la massima naturalezza, ma anche con un radicalismo tipicamente Armaniano.

Borse come valigie a mano, con dettagli di rete spessa e ampie sacche accompagnano la traversata, che per le donne non esclude i tacchi a spillo.