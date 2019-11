Jo Squillo: Elisabetta Franchi, la collezione per l'estate 2020

I blazer rendono omaggio alle divise dei marinai e look dai tessuti leggeri e fluttuanti rimandano alla freschezza dell'estate in una collezione che evoca i colori e gli elementi del mare. La palette dei blu, dal sensuale Cobalto, al Tiffany e le nuances rappresentative del brand si alternano a nuovi tocchi di colore come il Menta.

Gli outfit si ornano di catene gioiello, ancore e intrecci di corde che strutturano le spalline dei red carpet, intersecandosi con pietre preziose, per una donna che non rinuncia al glamour e approda sulle coste con look dalle forme avvolgenti che ricordano il movimento sinuoso delle onde del mare e il luccichio del riflesso del sole. Complementi indispensabili che impreziosiscono ogni momento di viaggio, gli accessori: cappelli a falda larga, maxi cerchietti di paglia e borse in rafia lasciano spazio a bracciali dorati e a giochi di catene con charms ispirati al nautical.

Tacchi vertiginosi si contrappongono senza vie di mezzo a sandali rigorosamente flat, confermando il gusto deciso dell'icona Elisabetta Franchi, che non rinuncia mai alla sua sensualità.