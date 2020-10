Jo Squillo: Elisabetta Franchi, la collezione per lʼestate 2021

La donna Elisabetta Franchi della nuova collezione sfila con capi iconici che incarnano i codici di stile della Maison nella modellistica inconfondibile e nella scrupolosa attenzione alla qualità attraverso una continua ricerca. Il dialogo con la natura ispira la palette colori, dove il lavanda, colore di punta ed emblema di una donna sognante e assolutamente femminile, è accostato a toni neutri come il burro, il calce, il phard e il rose gold, con qualche incursione dell’amaranto.

Fantasie floreali svelano capi armoniosi capaci di ammaliare con il loro fascino educato e luminoso, spaziando tra abiti in pizzo e tulle con silhouette definite a volumi più strutturati, ritmati da balze e ruches, che richiamano i petali leggeri di un fiore. Minuziose lavorazioni conferiscono alle maniche l’effetto di un fiore tridimensionale, che si materializza anche su abiti e top dalle linee morbide e mai sfacciate.

Abiti da sera su basi di chiffon, ricami all over di iridescenti paillettes e tulle esprimono la maestria della Maison. Filati preziosi si intrecciano creando trame e volumi da couture, mentre nuvole di ottoman dalle leggerezze impalpabili vestono una donna iconica e senza tempo.

Il gran finale è un’esplosione di maxi gonne e camicie candide: il rigore dell’aristocrazia, della raffinatezza e del pudore viene rivisitato e infranto dalla bellezza energica e dall’incanto di un carosello di fanciulle in fiore.

