Jo Squillo: Elisabetta Franchi, la collezione Fall/Winter 2024-25

"Sono andata a Londra a trovare mia figlia in un college e sono rimasta affascinata dalle divise", spiega Elisabetta Franchi, "ho sentito l’esigenza di reinterpretare il rigore inglese e così è nata questa collezione."

Un uniforme che non uniforma, che mixa insieme giorno & notte: cardigan di lana sopra a un abito di pailettes, per una preppy girl che di giorno studia in libreria e la sera si scatena a un party.

Uniformi, mini skirt, camicie tartan e stemmi, la collezione è sensuale, femminile e unica.