Jo Squillo: Dior, la collezione Cruise 2025

In tutti i look si rivelano elementi contrastanti, come materiali dalle texture diverse, come il velluto e il pizzo. Progettati in diverse lunghezze, gli abiti in lana si abbinano a giacche e cappotti che prendono in prestito dalla sartoria maschile i suoi tessuti emblematici e il rigore dei suoi tagli. Questa coreografia creativa rivisita epoche precedenti, all'intersezione tra passato, presente e futuro; come un viaggio affascinante dove le tappe diventano oggetto di creatività.