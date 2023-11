Jo Squillo: Dior inaugura una mostra dedicata all'arte delle donne nella Galerie

Una nuova narrazione scenografica che mette in luce i legami fondanti tra Dior e la creazione in tutte le sue forme. Ancor prima di abbozzare i suoi primi modelli, Monsieur Dior nutriva una passione incondizionata per l'arte e diventò prima gallerista. Come couturier, disegnava ispirandosi a queste affinità vitali, richiamando nelle sue collezioni la musica, la letteratura, la pittura e l'architettura. Queste connessioni sacre vengono ora celebrate presso La Galerie Dior, attraverso i singolari universi di diverse personalità femminili emblematiche, con la maggior parte delle quali hanno intessuto affascinanti dialoghi artistici Maria Grazia Chiuri.

A loro volta, opere di Lillian Bassman, Elina Chauvet, Judy Chicago, Maya Goded, Constance Guisset, Katerina Jebb, Eva Jospin, Brigitte Lacombe, Claude Lalanne, Sarah Moon, Brigitte Niedermair, Shourouk Rhaiem, Niki de Saint Phalle e Yuriko Takagi si succedono stanza dopo stanza, offrendo un viaggio poetico che fornisce una lettura eccezionale della storia della Maison.

Le reinterpretazioni della Lady Dior firmate dalle creatrici delle otto edizioni di Dior Lady Art si rivelano nella Chambre aux merveilles, come un gabinetto delle curiosità rivisitato.

Tutte le affascinanti figure qui onorate simboleggiano l’impegno di Dior verso una visione femminile plurale e la potente sorellanza tanto cara al Direttore Creativo.