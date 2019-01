Jo Squillo: Dior, Haute Couture per lʼestate 2019

Dior ci porta al circo per farci immergere perfettamente in tutto il fascino della collezione Haute Couture per l'estate 2019. Di fronte al Musée Rodin, in contrappunto alla cupola dorata de Les Invalides, è stato eretto un sorprendente tendone illuminato sulla cui cima sventolavano bandiere con l’effigie della Maison Dior. La passerella, interamente rivestita di losanghe dai colori cipriati è un omaggio alla figura di Arlecchino, emblematico personaggio del circo rievocato nella collezione.

Un’ambientazione dalle delicate tonalità pastello ispirata all’arte del circo e creata per la sfilata dalla talentuosa scenografa britannica Shona Heath. Collaborando soprattutto con i fotografi Paolo Roversi e Tim Walker, immagina universi dalla magia fantastica per shooting pubblicati sulle riviste Vogue, AnOther, Dazed & Confused o Harper’s Bazaar.

Invitata da Maria Grazia Chiuri, la compagnia Mimbre, composta esclusivamente da donne, si è esibita in questa ambientazione di un giorno - che rendeva omaggio all’arte dell’istante e all’audacia del circo - in una performance unica tra le modelle.

Diciotto acrobate vestite in mise appositamente disegnate dalla Direttrice Artistica hanno eseguito numeri spettacolari e poetici che celebravano una femminilità potente e libera, in un rapporto di fiducia assoluto proprio della loro arte, con questo legame fondamentale e vitale che si ritrova nelle fonti di ispirazione di questa collezione Haute Couture.