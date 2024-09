Jo Squillo: Diesel, la collezione Spring/Summer 2025

L' immersivo spettacolo esperienziale per la Primavera/Estate 2025 è stato creato a partire da 14,800 kg di scarti di denim, per mettere in evidenza la bellezza degli stessi. Il futuro di Diesel è la circolarità, un impegno a trovare modi sinergici di riutilizzare i materiali. Ad esempio, gli scarti del denim vengono riutilizzati creando rotoli di denim, usati nel settore automobilistico e per l'isolamento. Dopo la sfilata, l'intero set verrà recuperato e riciclato.

Elevare il denim è ciò che Diesel fa ogni giorno. Dei micro-pantaloncini in denim sono ricamati con frange extra-lunghe, una lunghezza che risulterebbe impossibile da ottenere con un normale logorio. Una giacca doppiopetto in pelle è trattata per sembrare denim e indossata con jeans in denim distressed con cuciture frontali trapuntate e frange ricamate lungo le caviglie. Quelle stesse frange sono anche la finitura di un abitino sottoveste in denim chambray, così come i dettagli delle frange ricamate lungo le gambe dei jeans in denim.

È una collezione incentrata sull' elevazione. Felpe di cotone, miniabiti e canotte hanno scolli che sembrano consumati: in realtà si tratta di un jacquard devoré, il cotone viene bruciato via dal tulle sottostante creando l'effetto distressed. In parallelo, il look sartoriale è realizzato a partire da un jacquard a doppio telaio: quando viene laserato, la trama e l'ordito rimanenti si vedono da due diversi lati. Pare casuale, ma è del tutto intenzionale. Le canotte in jersey e i vestiti a maniche lunghe sono stampati con i tradizionali quadri del

Principe di Galles, e doppiati ovunque tranne che sul petto, lasciando il corpo sottostante libero di esprimersi. I quadri del Principe di Galles vengono stampati su PVC, e poi tagliati in bikini, abiti e capi sartoriali, tutti con frange extra-lunghe, parti integranti del capo.

Gli esperimenti con il denim proseguono: un cappotto artigianale è composto interamente da rimanenze di rocchetti di filato denim, richiamando gli scarti in passerella. Il denim super morbido di Diesel è reinventato attraverso l'uso di un doppio telaio, in seguito trattato a laser per sembrare consumato. Il denim a doppio telaio è sovra tinto per sembrare cammello. I jeans in denim sembrano arruffati, ma sono goffrati. Un cappotto da monaco lungo fino ai piedi, così come dei jeans oversize, sono Diesel Rehab Denim, realizzati a partire da 100% di cotone riciclato incorporando scarti della stessa produzione di jeans Diesel.