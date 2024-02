Jo Squillo: Diesel, la collezione Fall/Winter 2024-25

Il set per la nostra sfilata è una video-chiamata in diretta con i fan di Diesel dal mondo intero. Diesel è una democrazia della moda, è quindi naturale per noi svelare ciò che è solitamente tenuto nascosto", dice Glenn Martens, Direttore Creativo di Diesel.

Uno streaming da cinque diverse telecamere fisse, per cui chiunque, munito di connessione Internet, ha potuto osservare i preparativi per la sfilata del Direttore Creativo di Diesel Glenn Martens e del suo team: nell' atelier mentre finalizzano la collezione; con Martens che adatta i capi ai modelli; il casting; nello spazio dedicato alla sfilata mentre viene costruita la passerella. Per la sfilata stessa, il set è una videochiamata in diretta con mille membri del pubblico, che normalmente non avrebbero mai potuto ottenere un posto in prima fila.

Per la prima volta nel settore della moda, il live stream di Diesel ha svelato una parte del lavoro solitamente top secret. È anche l'energia della collezione: i nostri lati nascosti che si aprono, facendo emergere la parte interiore. "Più strati - è quello che tutti siamo." dice Martens.

Una camicia in jersey devoré è come bruciata dal sudore, sotto le braccia e sul petto. Stesso effetto bruciato dal sudore per le canotte e i miniabiti a maniche lunghe in tartan, come se il calore del corpo avesse preso il sopravvento. Le giacche doppiopetto in denim sono state spalmate, ma una volta sbottonate, il denim originale si rivela. La mussola è accoppiata al jersey e poi devorata, esponendo il contrasto tra lo strato superiore e quello inferiore: un abito blu a fiori con maniche a sbuffo è bruciato per svelare il rosso vivo che sta sotto, un top a fiori neri viene consumato per mostrare lo strato nascosto di stampa leopardata. Anche i cappotti in eco-pelliccia sono stati accoppiati e poi bruciati per mostrare i fiori sottostanti.

Gli avvolgenti abiti in maglia con stampa leopardata sono come corrosi in un trompe l'oeil di denim. La maglieria pesante è arruffata per un effetto estremo in cappotti, giacche, gonne e boleri, così come per cappelli, passamontagna e il rivestimento dei cappucci. La eco-pelliccia a doppia tinta è ricoperta da uno strato di maglia che la fa quasi sembrare una grafica. I cappotti imbottiti sono attraversati da pelliccia sintetica trapuntata per formare un logo DIESEL in esplosione. L'imbottitura si ripete come una finitura in tutto il resto della collezione, su orli, cuciture, intorno alle spalle e alle scollature.

I top in jersey sono stampati come una maglia trompe l'oeil che è stata consumata via da un fortissimo riflettore. Le minigonne con stampa in jersey sono multistrato, come se ci fossero così tante opzioni, che si finiscono per indossare tutte insieme. I top in jersey, le minigonne e i miniabiti a fascia sono stampati con lo screenshot di una diretta streaming di Diesel. I cappotti super imbottiti e trapuntati con diamanti sono devorati per rivelare l'imbottitura colorata al loro interno. Le enormi pellicce sono rasate, per controllare il loro caos.

Naturalmente, poiché si tratta di Diesel, il denim permea l'intera collezione, come per i cappotti neri e i pantaloni completamente rivestiti e poi craccati, o per un cappotto di jeans che è rivestito per sembrare proprio pelle. I jeans in denim sono a più strati, che si tratti di spalmati, devoré o jacquard: "Mi piace quando non si colgono le cose a prima vista, incita a osservare ancora." dice Martens.

Le Play Bag sono stampate con primi piani felini, dai gatti neri alle tigri ruggenti; Le 1DR sono disponibili in stampa leopardata. La nuova borsa Scrunched D raccoglie la pelle in una D di Diesel, con due tasche a coulisse laterali; mentre la nuova morbida borsa Trash D ha i manici tenuti insieme da una pinza fermacapelli in metallo. La D-Chain è trapuntata con finiture in eco-pelliccia, proprio come nella collezione.

Gli stivali da uomo hanno la punta metallica quadrata davanti, mentre i sock-boots sono lavorati a maglia con filati spessi. I tacchi a spillo da donna hanno una D in metallo incastonata nel tallone, così come le décolleté a stiletto. Anche gli stivali-clogs hanno il tacco in metallo, mentre i clogs con il tacco sono disponibili in finto montone. In parallelo, girocolli e bracciali sono stati concepiti da un tatuatore berlinese.

I nuovi occhiali da sole Diesel Eyewear hanno lenti incorporate organicamente nella montatura, dalle finiture usurate. Il nuovo orologio D-sruptor è il terzo capitolo della serie Metamorph, con vetri iridescenti e cinturini in maglia unici.