Jo Squillo: Cristina Ferrari, la collezione per la Primavera/Estate 2022

Un ritorno? Un debutto? “Un po’ tutti e due”, spiega Cristina Ferrari.

Veneta di nascita, torinese e milanese d'adozione, la "signora dello charme in bikini", di strada ne ha fatta tanta da quando, folgorata sulla via del Brasile, ha iniziato a creare ciò che non trovava: costumi da bagno di alta qualità, lussuosi nella vestibilità e nei materiali, unici nel loro genere. Arriva così nel mondo del beachwear con due innovazioni, poi adottate dalle più grandi griffes: impiego della microfibra e doppiatura del tessuto, con eliminazione delle cuciture esterne.

Per diverso tempo ha dettato legge sulle spiagge più famose del mondo con i suoi bikini abbaglianti, carichi di luce, perfetta interpretazione del fascino che può scatenare quell'oggetto del desiderio quando è riconoscibile per stile, sartorialità e artigianalità italiane. E' stata la prima ad applicare i Crystal Mesh, cristalli che rendevano ogni pezzo un gioiello, portando, di fatto, l'alta moda al mare. Si usavano ai parties, sulla spiaggia, alle feste nelle ville, sugli yachts con abbinamenti a 360°.