Jo Squillo: Clips, la collezione per la Primavera/Estate 2022

Il brand originario di Carpi ci accompagna in un viaggio alla scoperta di una nuova eleganza, perchè oggi, più che mai, c'è bisogno, quasi un'urgenza, di essere sempre più raffinate.

Spazio, allora, alle costruzioni sartoriali, mai banali. Grande protagonista è la giacca, che abbandona i volumi over per abbracciare una nuova visone più femminile e aderente, che valorizza il corpo anche grazie al tessuto stretch. Tra stampe etniche, applicazioni gioiello e colori sorbetto, va in scena una collezione all'insegna dell'ottimismo, e di una eleganza assoluta, mai eccessiva.