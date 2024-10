Jo Squillo: Chanel, la collezione Spring/Summer 2025

Al centro di questa cattedrale di luce, nel cuore della navata, questo gigantesco spazio simile a una voliera, è stata posizionata come per magia una gabbia per uccelli monumentale e aperta. Viene in mente anche la piccola gabbia che ospita una coppia di uccelli, regalata a Gabrielle Chanel da una delle sue sarte e reinterpretata in una famosa pubblicità. Sedie e panche sono state disposte per assomigliare a un parco o a un giardino. Qui, possiamo respirare, possiamo sognare.