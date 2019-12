Jo Squillo: Chanel, la collezione per lʼestate 2020

"I tetti di Parigi mi ricordano l'atmosfera della 'Nouvelle Vague'. Ho visto silhouette che passeggiavano sui tetti. Ho pensato a Kristen Stewart nel ruolo di Jean Seberg e a tutte le attrici che Gabrielle Chanel ha vestito a quel tempo”, ha detto Virginie Viard. Lo spirito è spensierato e l'indole ottimista, piena di speranza per il futuro. Qui scopriamo un'interpretazione contemporanea delle più importanti donne della 'Nouvelle Vague' del cinema francese: sono giocose e decisamente irriverenti nelle loro giacche maschili di tweed trasformate in tute lunghe e corte e in abiti dalle gonne svasate ariose e impreziosite dalla catena di metallo.

Altre gonne in faille di seta e taffetà, tutte a vita alta, passeggiano lungo le passerelle facendo eco ai fiori di camelia in piena fioritura. Vengono indossate insieme a delicate bluse di seta arricciate e plissé, rifinite da petali di fiori in organza, da rafia, da piume e fiocchi. Leggere e giocose, sono squisitamente eleganti come le donne che le indossano.

Tutti i look della sfilata

La collezione mette in risalto il paradosso maschile-femminile al centro del vocabolario di Chanel, che si riflette nella geniale sobrietà del taglio sartoriale dei pezzi nelle nuance del nero e del blu marine ornati di colletti e polsini a balze, in eleganti shorts in jersey, materiale emblematico della Maison, nei pantaloni capri, nelle camicie annodate con nonchalance e nella lavorazione della maglia oversize nella nuance del rosa. Borse in pelle con cerniera, che ricordano gli astucci per le matite delle studentesse e décolleté bicolore con cinturini sottili, aggiungono un tocco di eleganza a un look mai troppo serio.

Le nuance sono audaci e le stampe giocose: strisce allegre e facciate parigine sono riprodotte sugli abiti antracite adornati da rifiniture di paillettes rosso opaco come rossetto o sono incastonate in lettere color arcobaleno che danzano su scintillanti satin. Esprimono chiaramente all'unisono un nome allo stesso tempo attuale e senza tempo, effimero ed eterno: Chanel.