Jo Squillo: Chanel, la collezione Haute Couture Primavera/Estate 2024

“Chanel fa emergere in me emozioni che utilizzo come ispirazione, collezione dopo collezione. La mia missione è quella di trovare nuovi modi per raccontare le sue storie più belle.” Cosi' Virginie Viard inizia il racconto della sua nuova collezione.

Simbolo di emancipazione, Virginie Viard porta il bottone-gioiello nel mondo del balletto e della danza.

Qui, la moda, la musica, il teatro e la pittura si fondono come poesia fisica.

Al di là della morbidezza di questa luce e mondo sospeso, la collezione Haute Couture Primavera-Estate 2024 evoca i grandi nomi della danza, da cui prende in prestito lo stile straordinario e l'affermazione di un corpo trionfante. “Penso spesso alla danza, è un tema importante per Chanel. La Maison è vicina alle sue istituzioni, a i suoi coreografi e ballerini e creiamo costumi per il balletto. Ho provato a mettere insieme la potenza e la finezza di corpi e abiti in una collezione molto eterea, composta da tulle, volant, pieghe e pizzi."

Si dispiega così un paesaggio di gonne corte, dritte e trasparenti, abiti lunghi, tute e mantelline impreziositi da ricami raffiguranti drappeggi, fiocchetti, tasche in tulle effetto nude, cinture in pizzo, paillettes, trecce e fiorellini. Le figure maschili e la bellezza del corpo danno origine a qualcosa di molto collezione femminile, indossata su body e collant da danza bianchi.

Su invito di Virginie Viard: Kendrick Lamar, Dave Free e Mike Carson hanno progettato un set che richiama i simboli dell'Haute Couture, proprio come il film "The Button", servito da pgLang, scritto e diretto da Dave Free e con la colonna sonora di Kendrick Lamar, con Anna Mouglalis, Naomi Campbell e Margaret Qualley nel ruolo principale. Avvolta in tulle, l'attrice, ambasciatrice della Maison e compiuta la ballerina apre lo spettacolo. “Per me la danza evoca tutte queste storie ed emozioni che mi stanno a cuore e che prendo come tali per piacere di tramandare e raccontare”, conclude Virginie Viard.