Jo Squillo: Chanel, la collezione Haute Couture per lʼinverno 2020/21

"Stavo pensando a una principessa punk che esce da" Le Palace ", il celebre locale di Parigi, all'alba", rivela Virginie Viard, Direttrice Creativa della maison. “Con un abito in taffetà, capelli voluminosi, piume e molti gioielli. Questa collezione è più ispirata a Karl Lagerfeld che a Gabrielle Chanel. Karl sarebbe andato a "Le Palace", avrebbe accompagnato queste donne molto sofisticate e molto vestite, che erano anche molto eccentriche ".

Mentre la collezione Haute Couture Primavera-Estate 2020 è stata chiaramente influenzata dalla semplicità e dal rigore dell'abbazia di Aubazine, dove Gabrielle Chanel aveva passato l'infanzia, i trenta look della collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2020/21 sono contrassegnati da un desiderio di opulenza e gioielli luccicanti. Alcuni sono persino accompagnati da gioielli delle collezioni di alta gioielleria CHANEL.

“Mi piace lavorare in questo modo, andando nella direzione opposta a quella dell'ultima volta. Volevo complessità, raffinatezza. " Tutti i partner di ricamo di CHANEL, compresi i Métiers d’art Lesage e Montex, così come Lemarié e Goossens hanno contribuito ai preziosi tweed impreziositi da paillettes, strass, pietre e perline. Una treccia a forma di diamante adorna i tailleur pantalone nero inchiostro. Le tonalità del nero e del grigio antracite sono illuminate da lampi di rosa. I lacci dipinti arricchiscono le giacche bolero insieme a tweed realizzati con nastro striato d'argento. E' un romanticismo dall'anima rock: audace e femminile. Assolutamente glam.