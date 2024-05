Jo Squillo: Chanel, la collezione Cruise 2024-25

Virginie Viard, disegna seguendo il filo delle sue fantasticherie sottomarine, porta la sua collezione Cruise in acque profonde: ricami tra cui pesciolini innamorati, reti da pesca, conchiglie e crostacei punteggiano abiti, giacche da tailleur, gilet, camicette in faille, magliette e canotte.

Le cappe da sub con bottoni a pressione stanno quindi per entrare a far parte del repertorio della Maison.

Intanto tornano in superficie i riflessi argentati del sole, increspature e ondulazioni di linee e le forme riportano alla memoria i mesi estivi trascorsi a bordo piscina. Appaiono simili al neoprene jersey, tweed e giacche con paillettes, mentre altri tweed e jersey riprendono i colori, i motivi a griglia o forme geometriche delle facciate degli habitat circostanti, per abiti lunghi, tuniche e persino tasche ricamate.

Oltre al cappuccio e ai bottoni a pressione, la collezione rivisita i tratti classici della felpa, proponendo la propria versione in chiffon con una stampa dedicata ai pesci.

Bermuda da running rifiniti con passamaneria ricamata, pantaloncini ciclisti in tweed e giacche oversize completano una collezione che abbraccia la dinamica del movimento.

Lo stesso vento di libertà soffia su una gonna bianca a balze e un tubino ricamato a fiori.

All'ordine del giorno ci sono anche i costumi da bagno. Con calzoncini, slip e abiti con apertura laterale, la collezione è in a mood estivo, come dimostrano le gonne in tessuto waffle, le sottovesti e i corpetti in pizzo a scala avorio e patchwork di pizzo sangallo. Le calzature includono infradito in spugna con suola con plateau.

Caban con spalle in bianco o bianco e nero e scarpe in vernice nera rendono omaggio all'abbigliamento maschile.

La collezione gioca anche con le sovrapposizioni: colletti di camicia, polsini alla francese e giacche si indossano sopra o sotto altre giacche e abiti.