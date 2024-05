Jo Squillo: Chanel e la danza, "Notre Sacre" di Abd Al Malik, Blanca Li e David Grimal 

In scena diciotto ballerini della Compagnia Blanca Li, accompagnati dalle performance di Abd Al Malik e dall'ensemble musicale "Les Dissonances", diretta da David Grimal.

Una fusione e una comunione di tanti elementi diversi in uno spettacolo immaginato come simbolo di unità e di convivenza in armonia.

Da sempre impegnata nella creazione e nella danza contemporanee, CHANEL è onorata di sostenere lo spettacolo.

Nel 1913, Gabrielle Chanel assistette ad uno spettacolo di "La Sagra della Primavera" di Stravinskij, coreografata da Nijinsky, primo ballerino della compagnia "Ballets Russes" istituito da Sergei Diaghilev, e rimase folgorata.

Quando il fondatore dei "Ballets Russes" iniziò a faticare nel trovare i fondi necessari per rilanciare "La Sagra della Primavera", fu Gabrielle Chanel ad aiutarlo. Da allora, è stato reinterpretato da alcuni dei più grandi coreografi, tra cui Maurice Béjart, Pina Baschina e Angelin Preljocaj. Ora, nel 2024, è il turno di Abd Al Malik, Blanca Li e David Grimal.

L'universo sonoro creato da Abd Al Malik è composto da poesie recitate e testi inediti che riecheggiano la musica elettronica creata dai beatmaker Bilal, basato sulle canzoni popolari che un tempo ispirarono Igor Stravinsky. Abd Al Malik è un amico della Maison CHANEL. È un poeta, compositore e scrittore che ha recentemente pubblicato "Juliette". Il suo approccio consiste nell'aggiungere una potente, dimensione narrativa orale e musicale.

La ballerina, coreografa e amica della Maison: Blanca Li, per la cerimonia di investitura, ha indossato un abito Haute Couture CHANEL, con il contributo della ricamatrice Lesage.

Si è esibito inoltre David Grimal, violinista altrettanto impegnato nel repertorio solistico e da camera e guida per "Les Dissonances" in questa interpretazione musicale unica.

"Notre Sacre" è stata rappresentata alla Filarmonica di Parigi il 12 e 13 aprile 2024.