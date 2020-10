Jo Squillo: Blumarine, la collezione per l'estate 2021

La donna Blumarine è romantica quando sceglie abiti cortissimi in chiffon stampato a rose o farfalle, con orli svolazzanti a nastri di volants a spirale. È intensamente seduttiva nei top a farfalla tempestati di cristalli Swarovski, accompagnati da minigonne a volants plissettati. È luminosa nei piccoli abiti a sottoveste ricamati a minuscole rose, deliziose come pasticcini. È forte e moderna nei jeans attillati tempestati di ricami luccicanti, portati con i classici golfini BluVi, rivisitati in versione monospalla, oppure abbreviati come mini cardigan.

I ricami e gli embellishments, tipici dello stile Blumarine, decorano a contrasto forme sottili e lineari, quasi minimali nella loro naturalezza anni '90: gli abitini scivolati a sottoveste, le silhouettes asciutte e aderenti e le gonne midi a matita con giochi di piccole ruches sarebbero senz'altro piaciute a Carrie Bradshaw di Sex and The City e al suo sex-appeal naturale e disinvolto di chi sa divertirsi con la moda. Mescolare con gusto stampe diverse - leopardo e rose; zebra e farfalle - è un esercizio espressivo di eccentrica libertà.

I colori pastello, contrapposti a tocchi di nero, acquistano la dolcezza zuccherina di sfumature Rococò, come i lussuosi pasticccini che Maria Antonietta nel film di Sofia Coppola consuma golosamente ascoltando i Bow Wow Wow: giallo limone, rosa confetto, azzurro glacé, bianco panna, verde menta.

Seduzione e romanticismo; femminilità forte, moderna e consapevole. Per la donna Blumarine, la moda è un gioco creativo per esprimere liberamente le mille sfumature della sua personalità.

