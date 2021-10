Jo Squillo: Blumarine, la collezione per la Primavera/Estate 2022

Super sexy e sfacciata, frivola e glam, la collezione gioca con trasparenze e pelle nuda. I colori sono squillanti, al neon — per essere al centro dell’attenzione. Per le Blumarine girls, passare inosservate non è un’opzione.

I cargo pants a vita bassa diventano da sera, provocanti in chiffon fluo e portati con un cache-coeur annodato sotto il seno. Gli hot pants sono minimi. I bikini ridottissimi e ricamati si indossano in spiaggia, ma sono perfetti per il party più wild quando sono decorati con frange in perline e ricamati con motivi floreali vintage, indossati con Bluvi cortissimi bordati da una corolla di rose in crêpon di seta tagliato a vivo, oppure realizzati in crochet di poliestere riciclato o con il collo in visone rigenerato. I pantaloni second-skin in pelle aerografata e invecchiata, i bikers corti e abbreviati diffondono un’allure supersexy; la stampa tigre è stemperata in voluttuosi toni scuri su mini slipdresses ricamati dall’orlo asimmetrico.

Frivole e libere come le farfalle che punteggiano la collezione — ricamate, intarsiate, tagliate in cut-outs laserati — le Blumarine girls vogliono essere sexy, sedurre. Intrigare e divertire. Rimanendo sé stesse.