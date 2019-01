Jo Squillo: BIUU, la collezione per lʼinverno 2019-20

L’Universo surreale e alternativo di BIUU porta in scena lo Spazio, in chiave moderna, attraverso 30 look uomo e, per la prima volta, 10 look donna. BIUU - il brand cosmopolita di luxury prêt-à-porter lanciato dal fondatore e creative director Wu Hao - presenta il suo look rivoluzionario e avant-garde nella collezione autunno-inverno 2019-20.

Il motivo ispiratore della collezione è l’idea futuribile di uno spazio avvolgente e multidimensionale, astratto e pragmatico insieme, scenario privilegiato in cui si muove un uomo dinamico ed esteta, amante di un design originale. La collezione è sofisticata e si articola in tre tematiche, alla ricerca del mistero di Maya e di elementi futuristici da mixare all’interno della dimensione intellettuale che definisce l’universo BIUU, creando una reazione chimica.