Jo Squillo: Billionaire, la collezione Autunno/Inverno 24-25

ll marchio di lusso italiano presenta la sua nuova collezione Autunno/Inverno 2024-2025, presso l’iconico bar dell' Hotel Principe di Savoia durante la MMFW 2024/2025. Per la prima volta BILLIONAIRE, oltre a diciassette look da uomo, debutta con quattro look da donna, completando la stagione attraverso una versatilità unica e una dedizione nel garantire che il lusso sia uno stile di vita.

Ispirata allo stile di vita del jet set di un uomo che ama i piaceri dei viaggi globali, la collezione autunnale Billionaire dipinge un'immagine vivida di una vita vissuta nel lusso. Che si tratti di passeggiare nell'incantevole kibbutz di Marrakesh, di ammirare lo skyline mozzafiato di Londra, di sorseggiare un caffè a Ipanema a Rio o di fare una crociera da Dubai ad Abu Dhabi, questa collezione rispecchia le esperienze di un uomo che ama le cose belle della vita.

In questa collezione, il lusso diventa uno stile di vita, dove l'immancabile cappotto color cammello si intreccia perfettamente con abiti sartoriali, creando un completo che riflette sia raffinatezza che avventura. Il jacquard ottico 3D intreccia un arazzo di motivi intricati, apportando un tocco moderno ai design classici.

Un punto culminante della collezione è il caratteristico maglione a collo alto in maglia, un pezzo iconico notevole di BILLIONAIRE che esalta il mix di comfort e lusso, abbinato a pantaloni larghi, l'insieme crea una silhouette opulenta e caratteristica. Una recente aggiunta di questa stagione è il piumino che rafforza ulteriormente l’ode di BILLIONAIRE al comfort nel lusso. In ogni look è incorporato uno stivaletto contemporaneo, adatto per uno stile dal giorno alla sera, in colori tenui.

Un capo di spicco di questa stagione, che rappresenta la modernità di BILLIONAIRE, si presenta sotto forma di una classica felpa bianca, monogramma con la firma B, un leone volante che svetta attraverso il capo, a simboleggiare il potere.

Un altro classico di BILLIONAIRE di questa stagione è una giacca di pelle unica, un inno alla tradizionale sartoria italiana, che allude a un comfort classico.

Per l'uomo audace che non ha paura di elevarsi tra le tendenze del cielo della moda, il pezzo forte della Collezione Billionaire Autunno 24/25 è costituito dalla giacca da aviatore. Questo pezzo la dice lunga su un uomo che non solo è alla moda, ma abbraccia anche il brivido di oltrepassare i limiti.

Completano la collezione i classici smoking, capolavoro dello stile Billionaire per un uomo pronto per il red carpet.

In linea con la sartorialità classica di BILLIONAIRE, arrivano i caratteristici look da donna, costituiti da abiti sartoriali in 3 pezzi, cappotti oversize in cashmere e una tavolozza pulita e classica.

La collezione Billionaire Autunno 2024-2025 testimonia l'impegno del marchio nel creare capi che trascendono la moda per diventare parte integrante dello stile di vita di chi li indossa.