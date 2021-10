Jo Squillo: Barbara Bui, la collezione per la Primavera/Estate 2022

A Milano, la designer francese, famosa per il suo stile essenziale che mixa elementi maschili e femminili, propone la sua nuova collezione per la Primavera/Estate 2022, che si articola in due parti molto ben distinte.

E così, se da un lato prende vita una serie di capi molto primaverili, dinamici e strutturati, dall'altro, ecco una serie di pezzi più estivi, gioiosi e sensuali, perfetti per le vacanze.