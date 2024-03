Jo Squillo: Armani/Casa presenta "Echi dal mondo"

Lo è in modo particolare in occasione del Salone del Mobile, quando vengono aperte le porte di Palazzo Orsini, storica sede del marchio. Dopo il grande successo dello scorso anno, continuando il dialogo con la città di Milano, la nuova collezione Armani/Casa, intitolata Echi dal Mondo e ispirata ad atmosfere, colori e forme raccolti dal designer nel corso dei suoi viaggi o incontrati durante le sue ricerche, verrà nuovamente presentata a palazzo, in ambienti ancora mai visti, seguendo un’idea di intimità e sorpresa.