Jo Squillo: Antonio Marras, la collezione Spring/Summer 2025

“Cara mamma

Come state? Quanto mi mancate!

Beverly Hills è meravigliosa e io mi trovo benissimo...

Parlo del posto, non del mio cuore, che è triste e tu sai bene perché.

A Los Angeles il tempo sembra Sardegna, un microclima fantastico dove il massimo del freddo è 15 gradi. La spiaggia di Santa Monica mi ricorda il Poetto a Cagliari e come sai io al mare non ci rinuncio e la vegetazione pare quella del litoraneo sardo.

Ah quanto mi manca quel luogo fantastico che è la Sardegna...

Ad Acapulco ci vado spesso con Jimmy, te l’ho già scritto. Tu non approvi lo so, non ti piace, pensi che non sia adatto a me, ma io lo amo. E lui fa sul serio, mi vuole sposare...”