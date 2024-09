Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione Spring/Summer 2025

I vestiti che immagina sono pensati per diventare parte dell'orizzonte quotidiano, per essere vissuti qui e ora. Non sono costumi, non si esauriscono nel flash dei social media: prevedono situazioni reali, interazioni sincere. È il suo modo di vedere: sincero anch'esso, mai impositivo. Con leggerezza se possibile ancora più decisa, per l'estate 2025 Alberta Ferretti propone una collezione impalpabile, senza peso, nella quale sono le torsioni, le plissettature, gli intagli a laser a creare un senso di ariosa preziosità. Al bling bling che imperversa ovunque contrappone il gusto della monocromia mossa e cangiante, esaltata dalla sapienza delle lavorazioni manuali.