La collezione ricapitola temi e motivi cari ad Alberta - le sottovesti e il tailoring, i cappotti avvolgenti e i drappeggi lirici, ma anche il senso appassionato del decoro e l’idea, sempre presente, di offrire capi che si possono indossare e interpretare in molti modi diversi - ma spariglia le carte nel non fare le cose per come ci si aspetta. Ecco allora che le sottovesti e gli abiti plissé sono realizzati con la flanella, mentre le nervature sartoriali scolpiscono le princesse di panno leggero sul corpo. I gessati, intanto, si illuminano di fili metallici, mentre i drappeggi sono illusioni ottiche stampate su jersey liquido. Il tatto è protagonista, ma anche la vista è stimolata dai tweed pastosi e bottonati, dalle grosse maglie jacquard di cordonetto e fettuccia. L’opacità mascolina dei tessuti da giorno trova contrappunto in uno scintillare deciso di ricami come medaglioni, di paillette, baguette e strass la sera. Tutto questo è contenuto in un disegno di silhouette precisa, molto corta o decisamente lunga, e in uno schema cromatico classico, fatto di modulazioni di grigi, bianchi, neri, con tocchi di verde acido, arancio, cannella. Gli accessori sono stivali e borse dalle patine colorate, sandali, clutch ricamate.

Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione Fall/Winter 2024-25 Ufficio stampa 1 di 50 Ufficio stampa 2 di 50 Ufficio stampa 3 di 50 Ufficio stampa 4 di 50 Ufficio stampa 5 di 50 Ufficio stampa 6 di 50 Ufficio stampa 7 di 50 Ufficio stampa 8 di 50 Ufficio stampa 9 di 50 Ufficio stampa 10 di 50 Ufficio stampa 11 di 50 Ufficio stampa 12 di 50 Ufficio stampa 13 di 50 Ufficio stampa 14 di 50 Ufficio stampa 15 di 50 Ufficio stampa 16 di 50 Ufficio stampa 17 di 50 Ufficio stampa 18 di 50 Ufficio stampa 19 di 50 Ufficio stampa 20 di 50 Ufficio stampa 21 di 50 Ufficio stampa 22 di 50 Ufficio stampa 23 di 50 Ufficio stampa 24 di 50 Ufficio stampa 25 di 50 Ufficio stampa 26 di 50 Ufficio stampa 27 di 50 Ufficio stampa 28 di 50 Ufficio stampa 29 di 50 Ufficio stampa 30 di 50 Ufficio stampa 31 di 50 Ufficio stampa 32 di 50 Ufficio stampa 33 di 50 Ufficio stampa 34 di 50 Ufficio stampa 35 di 50 Ufficio stampa 36 di 50 Ufficio stampa 37 di 50 Ufficio stampa 38 di 50 Ufficio stampa 39 di 50 Ufficio stampa 40 di 50 Ufficio stampa 41 di 50 Ufficio stampa 42 di 50 Ufficio stampa 43 di 50 Ufficio stampa 44 di 50 Ufficio stampa 45 di 50 Ufficio stampa 46 di 50 Ufficio stampa 47 di 50 Ufficio stampa 48 di 50 Ufficio stampa 49 di 50 Ufficio stampa 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione Fall/Winter 2024-25 leggi dopo ingrandisci slideshow Ufficio stampa 1 di 50 Ufficio stampa 2 di 50 Ufficio stampa 3 di 50 Ufficio stampa 4 di 50 Ufficio stampa 5 di 50 Ufficio stampa 6 di 50 Ufficio stampa 7 di 50 Ufficio stampa 8 di 50 Ufficio stampa 9 di 50 Ufficio stampa 10 di 50 Ufficio stampa 11 di 50 Ufficio stampa 12 di 50 Ufficio stampa 13 di 50 Ufficio stampa 14 di 50 Ufficio stampa 15 di 50 Ufficio stampa 16 di 50 Ufficio stampa 17 di 50 Ufficio stampa 18 di 50 Ufficio stampa 19 di 50 Ufficio stampa 20 di 50 Ufficio stampa 21 di 50 Ufficio stampa 22 di 50 Ufficio stampa 23 di 50 Ufficio stampa 24 di 50 Ufficio stampa 25 di 50 Ufficio stampa 26 di 50 Ufficio stampa 27 di 50 Ufficio stampa 28 di 50 Ufficio stampa 29 di 50 Ufficio stampa 30 di 50 Ufficio stampa 31 di 50 Ufficio stampa 32 di 50 Ufficio stampa 33 di 50 Ufficio stampa 34 di 50 Ufficio stampa 35 di 50 Ufficio stampa 36 di 50 Ufficio stampa 37 di 50 Ufficio stampa 38 di 50 Ufficio stampa 39 di 50 Ufficio stampa 40 di 50 Ufficio stampa 41 di 50 Ufficio stampa 42 di 50 Ufficio stampa 43 di 50 Ufficio stampa 44 di 50 Ufficio stampa 45 di 50 Ufficio stampa 46 di 50 Ufficio stampa 47 di 50 Ufficio stampa 48 di 50 Ufficio stampa 49 di 50 Ufficio stampa 50 di 50