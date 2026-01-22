Jo Squillo: “PROGOL3D DfAM CONTEST”, i vincitori della Decima Edizione

Tra i membri della giuria, Tai Wong, Global Innovation Director di Platinum Guild International, ha sottolineato il valore formativo del concorso e le opportunità offerte dalla produzione additiva: «Sono onorato di tornare a far parte della giuria del PROGOL3D DfAM CONTEST. La nostra missione condivisa va oltre la tecnologia: riguarda la formazione della prossima generazione di designer. Offrire agli studenti l’accesso alla produzione additiva è il modo più efficace per sviluppare competenze fondamentali di design thinking, e l’impegno costante di Progold in questo concorso è davvero ammirevole. Avendo collaborato con Progold nella produzione additiva per oltre quattro anni, abbiamo osservato con continuità la qualità superiore e l’efficienza del platino nella produzione di gioielli. Le proprietà del platino lo rendono un materiale eccezionale per la stampa SLM, consentendo la realizzazione di pezzi con straordinaria resistenza e durezza. Inoltre, questa tecnologia sta aprendo possibilità creative senza precedenti nel design del gioiello. Il concorso di quest’anno introduce l’oro rosa: l’esplorazione della sua tonalità calda accanto al bianco naturale del platino crea un contrasto armonioso e di grande bellezza. Questa combinazione è oggi rara nel mercato della gioielleria, ma potrebbe dare origine a una nuova tendenza nell’estetica del colore».