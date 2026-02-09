1 di 25
Jo Squillo: Irritec, coltivare la sostenibilità attraverso l’arte

Il gruppo consolida il suo impegno a favore dell’ambiente attraverso il progetto Replanting Human Beings™ dell’artista e fotografo Giuseppe La Spada.

09 Feb 2026 - 08:00
